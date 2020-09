Garfagnana



Regionali, il voto in Valle: Ceccardi vince in 12 comuni su 20

martedì, 22 settembre 2020, 07:48

di simone pierotti

La Toscana premia Eugenio Giani che supera di circa 8 punti percentuali la rivale Susanna Ceccardi, candidata leghista del centro destra. Nessuna novità, pertanto, rispetto al passato, con i tradizionali bacini elettorali del centro sinistra che hanno risposto in maniera massiccia: Firenze, Pisa, Livorno, Siena e Prato, mentre la Ceccardi ha prevalso nelle provincie di Grosseto, Arezzo, Massa, Pistoia e Lucca.

Nella nostra provincia la candidata del Carroccio si è imposta di oltre 10 punti percentuali, 50,39% contro il 37,75% di Eugenio Giani. Il PD è ancora il primo partito, con il 27,65%, appena sopra la Lega con il 27,27%. Terzo posto per Fratelli d’Italia con il 16,58%, il M5S si ferma al 6,66%.

Il centro destra ha la meglio un po' ovunque, nel comune di Lucca, ad Altopascio, a Capannori, Porcari e Montecarlo e fa en-plein in Versilia, primeggiando nei comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Stazzema, Massarosa.

Nella Valle del Serchio la Ceccardi vince in 12 comuni su 20, primeggiando a Barga, Coreglia, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Pescaglia, Minucciano, Villa Collemandina, Vagli Sotto, Fabbriche di Vergemoli, Castiglione di Garfagnana, Gallicano e Sillano Giuncugnano.

Pesa il buon risultato della Lega ma incidono i candidati locali, espressione del territorio. Eccezionale risultato per Mario Puppa che risulta il candidato con più voti in provincia (11387) e viene eletto in consiglio regionale insieme a Valentina Mercanti (7475); Elisa Montemagni della Lega si conferma in consiglio con un autentico plebiscito (10228) ed entra anche Vittorio Fantozzi (FdI) con 5519 voti.

Analizzando il voto in Valle del Serchio, si confermano a grandi linee i risultati delle ultime due tornate elettorali degli ultimi anni (politiche ed europee): centro – destra, trainato dalla Lega ma anche dall’ottimo risultato di FdI (e dei suoi candidati), avanti al centro – sinistra. Tra i comuni principali, Castelnuovo “feudo” PD con il 51,57%, merito in buona parte del candidato Mario Puppa che ottiene ben 1390 preferenze personali. A Barga il PD è il primo partito ma a livello complessivo vince la Ceccardi. Curiosità, dopo la querelle Remaschi – PD, a Coreglia dove infatti la Lega è primo partito, superando il PD di circa 5 punti percentuali.

A livello personale, Gianluca Bocchino (Lega) 1607, Yamila Bertieri (Lega) 1065, Fabrizio Giovannini (Forza Italia) 336, Simone Simonini (Toscana Civica) 228, Michele Giannini (FdI) 2582, Elena Picchetti (FdI) 1191, Tania Franchini (Italia Viva) 293, Arturo Nardini (Italia Viva) 173, Eros Tetti (Europa Verde) 634, Filippo Barsi (Toscana a Sinistra) 328, Ersilia Raffaelli (Toscana a Sinistra) 342.

Qui di seguito i dati complessivi in Valle:

Bagni di Lucca: Ceccardi 58,02, Giani 33,3 e Galletti 6

Gallicano: Ceccardi 50,5, Giani 40,77 e Galletti 4,4

Minucciano: Ceccardi 55,5, Giani 37,5 e Galletti 4,8

Sillano Giuncugnano: Ceccardi 55,39, Giani 39,4 e Galletti 2,8

Villa Collemandina: Ceccardi 57,52, Giani 38,5 e Galletti 2,6



Coreglia Antelminelli: Ceccardi 57,53, Giani 35,29, Galletti 4,6



Castiglione di Garfagnana: Ceccardi 55,72, Giani 39,94, Galletti 2,9



Pescaglia: Ceccardi 60,16, Giani 31,4, Galletti 5,8



Vagli Sotto: Ceccardi 53,04, Giani 40,49, Barzanti 2,4



Borgo a Mozzano: Ceccardi 53,5, Giani 36,24, Galletti 5,8



Barga: Ceccardi 49,17, Giani 41,97, Galletti 4,9



Fabbriche di Vergemoli: Ceccardi 68,64, Giani 27,65, Galletti 2,2



Fosciandora: Giani 50,49, Ceccardi 42,62 e Barzanti 2,62



Careggine: Giani 58,75, Ceccardi 39,38, Fattori 0,94



Camporgiano: Giani 53,57, Ceccardi 41,69, Galletti 2,8



Castelnuovo di Garfagnana: Giani 54,2, Ceccardi 40,38, Galletti 3,06



Piazza al Serchio: Giani 48,93, Ceccardi 43,2, Galletti 4,7



Pieve Fosciana: Giani 49,45, Ceccardi 45,01, Galletti 3,4



San Romano in Garfagnana: Giani 50,94, Ceccardi 44,04, Galletti 3,01



Molazzana: Giani 50,45, Ceccardi 45,05 e Galletti 2,1