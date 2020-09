San Ginese, Sabato (Fai-Cisl): "Garanzie per i lavoratori e per la filiera regionale"

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 21 settembre 2020, 20:55

Per quanto concerne il capitolo legato alle preferenze, tutto lascia presagire che Mario Puppa, esponente dell’ala marcucciana del Pd, possa approdare in quel di Firenze. L’ex sindaco di Careggine conta già 3894 presenze su 120 sezioni scrutinate. Notizia in aggiornamento

lunedì, 21 settembre 2020, 17:02

Eugenio Giani, ex presidente del consiglio regionale, è il nuovo governatore della Toscana. Le prime parole in conferenza stampa. Notizia in aggiornamento

lunedì, 21 settembre 2020, 16:24

Impossibile che la situazione possa ribaltarsi quando mancano ancora poco più della metà delle sezioni da scrutinare sparse su tutto il territorio nazionale. Notizia in aggiornamento

lunedì, 21 settembre 2020, 14:25

In Toscana sono 13.896 i casi di positività al Coronavirus, 84 in più rispetto a ieri (29 identificati in corso di tracciamento e 55 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 21 settembre 2020, 12:54

Domenica 27 settembre, a Gallicano, un pomeriggio dedicato ai piccoli lettori, con la prima presentazione del nuovo romanzo di Alessandro Ricci, scrittore garfagnino: "Il giovane Achille", edito da NPS Edizioni (12 euro), il marchio editoriale dell'associazione "Nati per scrivere"

lunedì, 21 settembre 2020, 11:40

Nuovo caso di positività al Covid-19 a Gallicano. Ad annunciarlo il primo cittadino David Saisi che ha precisato come si tratti di una persona facente parte del Progetto Sprar, ovvero un migrante, e domiciliata nel comune