Garfagnana



Scontro auto-moto, due feriti: disagi al traffico

sabato, 19 settembre 2020, 19:46

di tommaso boggi

Lunghe code per un incidente verificatosi oggi pomeriggio, intorno alle 18, sulla strada regionale della Garfagnana, poco prima della frazione di Ponte di Campia. Coinvolte una macchina, Renault Modus nera, e una moto, Ducati rossa.



Tutta da ricostruire la dinamica esatta dello scontro: sul posto si sono diretti i carabinieri per fare i rilievi. Due i feriti, che però - stando alle prime informazioni raccolte - non verserebbero in condizioni preoccupanti.



Grossi disagi invece per quanto riguarda il traffico. Le forze dell'ordine si sono occupate della gestione del flusso che, in larga parte, si è riversato lungo la via per Monteperpoli. Le auto hanno continuato a procedere a scorrimento lento in attesa dello sgombero dei mezzi dalla carreggiata e della messa in sicurezza della stessa.