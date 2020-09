Scuola, in Toscana gli Ncc disponibili a rafforzare i servizi di trasporto

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 2 settembre 2020, 15:37

Stamani sono stati presentati gli otto candidati di "Toscana Civica per il Cambiamento" presso il Grand Hotel Guinigi in via Romana. Questi i nomi: Alessandro Di Vito (capolista), Maria Nuti, Simone Simonini, Claudia Salas Lazzari, Mario Di Fiorino, Sonia Remafedi, Massimo Fagnani e Marcella Grabau. Foto di Ciprian Gheorghita

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:44

In Toscana sono 11.967 i casi di positività al Coronavirus, 69 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 52 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:34

La candidata al consiglio regionale per Italia Viva, Tania Franchini, di Gallicano, propone un percorso concreto e fattibile per la salvezza dei piccoli borghi: diventare albergo diffuso

mercoledì, 2 settembre 2020, 12:26

Giovedi 3 settembre il candidato alle Regionali Michele Giannini sarà presente al mercato di Castelnuovo Garfagnana in prima mattinata e poi su Lucca incontrando esperti del settore sanitario per parlare di Sanità e delle rivoluzioni che ci sono; incontrerà successivamente rappresentanti del tessuto sociale lucchese

martedì, 1 settembre 2020, 20:06

Luigi Benedetto Lo Faro, componente della segreteria territoriale del Pd, annuncia di essersi dimesso dal partito di Zingaretti e Marcucci perché al suo interno non ci sarebbe più democrazia: ma quando mai c'è stata? Durissime le accuse nei confronti del candidato Puppa e del partito stesso

martedì, 1 settembre 2020, 18:43

Piero Caniparoli annuncia l'uscita del suo primo romanzo dal titolo "L'anello", edito da Porto Seguro editore, che presenterà domenica 6 settembre a Molazzana all'esterno del Castello, alle ore 17