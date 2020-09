Garfagnana



Settembre di escursioni in Garfagnana

giovedì, 10 settembre 2020, 16:18

di viola pieroni

Settembre entusiasmante per gli appassionati di escursioni, con numerosi appuntamenti in Garfagnana: venerdì 11, 18 e 25 settembre sarà possibile esplorare la Pania di Corfino “Sul Balcone della Garfagnana", seguiti dall’associazione Garfagnana Guide, mentre sabato 12 e domenica 13 si terrà un “Weekend con Dog Camp & Dog Show” a cura di Dogs on Tours al Camping Lago Apuane. Domenica 13 invece è in programma un’escursione del Monte Forato a cura di Ass. Wild Trails, mentre la Pro Loco di Gallicano organizzerà una passeggiata da Gallicano a Trassilico; a Gorfigliano sarà poi possibile visitare la “buca della Speluca" e sul monte Rovaio l'associazione ApuanTrek guiderà i presenti nella Linea Gotica Apuana.

Molti saranno anche gli eventi culturali aperti, con la mostra di pittura “Civiltà Alpestre" di Emilio Cavani nella Sala Suffredini di Castelnuovo e la mostra micologica “Occhio ai Funghi" al parco dell'Orecchiella aperte fino a domenica 13, mentre la mostra fotografica “Memorie di Palude” di Amerigo Pelosini nella Torre dell’Orologio (Castiglione di Garfagnana) sarà visitabile fino al 27 settembre.

Da segnare sul calendario anche eventi come l'incontro con Normanna Albertini, “Storie magiche tra montagna e deserto”, che si terrà alle 21 al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico (Piazza al Serchio) giovedì 10, mentre sabato 12 la Ex pista di pattinaggio a Castelnuovo ospiterà la presentazione degli atti del convegno “La civiltà contadina in Garfagnana attraverso i secoli” (ore 17.30), al Circolo Anspi Il Piano (Castelnuovo di Garfagnana) si terrà la presentazione del libro “Il Piano si racconta” di Pietro Paolo Angelini alle ore 20.30 e infine sempre nella sala Suffredini a Castelnuovo si svolgerà il concerto #WeAreBrahms dalle ore 21.15.

In conclusione, domenica 13 Settembre in piazza Vittorio Emanuele II (Castiglione di Garfagnana) avrà luogo l'evento “Garfagnana in Giallo” dalle ore 18. I programmi dettagliati do tutti gli eventi saranno reperibili su WWW.TURISMO.GARFAGNANA.EU