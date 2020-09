Successo per il 7° raduno dei V.A.M. al Casone di Profecchia

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 27 settembre 2020, 15:15

Presentata ufficialmente al Ministero dell’Ambiente la proposta che spazierà tra via Emilia e via Aurelia. Giovanelli: “Avremo nuove energie per dare gambe nuove a nuove idee: un patto metromontano, urbano rurale”. Previsto un coordinamento tra Parco e Regioni

domenica, 27 settembre 2020, 13:22

Su 7.541 tamponi analizzati nelle ultime ventiquattro ore (723.653 dall’inizio dell’epidemia per 486.576 soggetti) sono 101 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Toscana

domenica, 27 settembre 2020, 08:19

Il commissario Luigi Pellegrinotti della Lega Salvini premier ha nominato come delegato rappresentante dell'area Mediavalle, Cipriano Paolinelli di Borgo a Mozzano; Pierluigi Grandini di Camporgiano, per l'area Garfagnana. Inoltre ha delegato come responsabile organizzativo di tutta la sezione, Tania Verona di Coreglia

sabato, 26 settembre 2020, 14:08

Centodieci nuovi positivi Covid-19 segnalati nelle ultime ventiquattro ore – 61 identificati in corso di tracciamento per sospetto diagnostico, altri 49 da attività di screening - e il decesso di un anziano, un uomo di 88 anni in provincia di Massa Carrara

sabato, 26 settembre 2020, 08:36

Ogni anno i volontari wikimediani organizzano in tutto il mondo “Wiki Loves Monuments” (WLM). WLM è il più grande concorso fotografico internazionale. L’obiettivo è raccogliere scatti di monumenti e siti per documentare e valorizzare l’immenso patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del territorio con il supporto di privati e amministrazioni

venerdì, 25 settembre 2020, 15:43

18 nuovi dispositivi DAE (acronimo che sta per defibrillatore automatico esterno) sono stati installati in altrettante sedi e uffici del Gestore idrico GAIA S.p.A., tra cui anche tutti gli Sportelli al pubblico