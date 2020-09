Tappa a Vagli di Sotto per il duo Mercanti-Puppa

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 1 settembre 2020, 18:43

Piero Caniparoli annuncia l'uscita del suo primo romanzo dal titolo "L'anello", edito da Porto Seguro editore, che presenterà domenica 6 settembre a Molazzana all'esterno del Castello, alle ore 17

martedì, 1 settembre 2020, 17:52

Lunedì 14 settembre riaprono in Toscana le scuole e l'Azienda USL Toscana nord ovest sta mettendo in campo tutte le misure necessarie per un avvio dell'anno scolastico in massima sicurezza anche in tempo di Covid

martedì, 1 settembre 2020, 17:43

Italia Viva incarica Tania Franchini di Gallicano e Arturo Nardini di Barga, candidati per le lista Italia Viva + Europa alla Regione, di coordinare tutte le iniziative e le problematiche della campagna elettorale e essere un punto di riferimento locale per gli elettori della Media valle del Serchio e della...

martedì, 1 settembre 2020, 16:29

Un tavolo di lavoro dal quale far scaturire una serie di proposte ed evidenze programmatiche da veicolare all’interno del programma di Eugenio Giani presidente attraverso la candidata Francesca Fazzi

martedì, 1 settembre 2020, 15:59

In Toscana sono 11.898 i casi di positività al Coronavirus, 40 in più rispetto a ieri (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 1 settembre 2020, 14:30

Cambio alla direzione della Confesercenti Lucca. Francesca Pierotti lascia l’incarico che aveva ricoperto dal dicembre scorso per intraprendere una nuova esperienza legata direttamente alla sua professione alla Provincia di Pisa