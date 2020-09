Garfagnana



Tocca anche la Valle del Serchio la campagna elettorale del dottor Mario Di Fiorino

giovedì, 3 settembre 2020, 08:07

Il dottor Mario Di Fiorino, primario di psichiatria all'ospedale Versilia, prosegue la sua campagna elettorale come candidato consigliere regionale nella lista "Toscana Civica per il Cambiamento" a sostegno di Susanna Ceccardi presidente.



Questi i luoghi e le date.



COMIZI E GAZEBO NELLA PIANA E NELLA MEDIAVALLE:



Capannori, venerdì 4 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 gazebo in piazza Aldo Moro.

Bagni di Lucca, venerdì 4 settembre, dalle ore 12:30 alle ore 14:30 gazebo in piazza Circolo dei Forestieri, dinanzi al bar Roma.

Villa Basilica, venerdì 4 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 gazebo in piazza della pieve di Santa Maria Assunta.

Porcari, sabato 5 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 gazebo in piazza degli Alpini.

Montecarlo, sabato 5 settembre, dalle ore 14:00 alle 19:00 gazebo e poi alle ore 18:00 comizio piazza Carrara, davanti al monumento.





DOMENICA 6 SETTEMBRE, TRE COMIZI IN GARFAGNANA:



Castenuovo Garfagnana, gazebo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Vittorio Emanuele accanto alla fontana, comizio alle ore 11:30‪.

Piazza al Serchio, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 ‬in piazza Papa Giovannni XXIII.

Gallicano, comizio alle ore 18 dal gazebo in piazza della Posta davanti al bar "Il Gallo Goloso".