Garfagnana



"Wiki Loves Monuments": aderiscono Gallicano e Pescaglia

sabato, 26 settembre 2020, 08:36

Ogni anno i volontari wikimediani organizzano in tutto il mondo “Wiki Loves Monuments” (WLM). WLM è il più grande concorso fotografico internazionale. L’obiettivo è raccogliere scatti di monumenti e siti per documentare e valorizzare l’immenso patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del territorio con il supporto di privati e amministrazioni. Le immagini sono usate poi sulla grande enciclopedia libera Wikipedia.



"Siamo giunti alla nona edizione in Italia, promossa da Wikimedia Italia - spiegano gli organizzatori -. La premiazione è a più livelli regionale, nazionale e internazionale, con grande visibilità per i vincitori (autori degli scatti e beni culturali ritratti). Anche quest’anno il concorso locale dedicato alla Toscana è tornato, grazie all’impegno della comunità di wikimediani in regione. L’organizzatore regionale principale è Alessandro Marchetti. La Toscana è stata protagonista nel 2018, con quasi il 40% delle foto caricate in Italia. Nel 2019 e quest’anno è rimasta la prima regione italiana: sono state caricate finora circa 2500 nuove foto pari al 30% del totale nazionale. La copertura è aumentata nel corso degli anni fino a raggiungere oltre gli 80 comuni aderenti".



"Il concorso - continuano - è iniziato come sempre il primo del mese e terminerà il 30 settembre. Siamo agli ultimi giorni per fare o selezionare degli scatti. La partecipazione è gratuita e aperta a professionisti e amatori e liberi cittadini che desiderano rendere libera e accessibile a tutti l’immagine dei luoghi preferiti delle loro zone. L’unico prerequisito è registrarsi su Wikipedia e accettare la licenza d’uso Creative Commons BY-SA, cioè la licenza libera adottata su Wikipedia. Per celebrare l’edizione in corso, i migliori 20 scatti fotografici di Wiki Loves Monuments Italia 2019, saranno i protagonisti di una mostra a Sansepolcro (AR) a partire dal 30 settembre. La premiazione quest’anno si terrà presso il comune di Prato il pomeriggio del 5 dicembre".



Il Concorso Wiki Loves Monuments e la sua filosofia



Wiki Loves Monuments è nato nel 2010 su iniziativa di Wikimedia Paesi Bassi. Il grande successo ottenuto dalla prima edizione olandese del concorso - con oltre 12.000 fotografie di monumenti storici raccolte, di cui 8.000 foto uniche di monumenti - lo ha reso popolare in tutto il mondo, tanto che l'anno successivo l'iniziativa è stata estesa a tutta l'Europa, con 18 nazioni coinvolte e oltre 169.000 fotografie raccolte. Nel 2012, con 32 nazioni partecipanti, 360.000 immagini raccolte e il coinvolgimento di oltre 15.000 persone, il concorso è entrato nel Guinness dei Primati come il più grande del mondo.

Uno studio spagnolo ha evidenziato l’importanza delle fotografie che, accompagnando e migliorando le voci di Wikipedia, portano a un aumento del flusso turistico



L’Italia nelle sue prime 8 edizioni (dal 2012 al 2019) conta 145.000 immagini, 13.000 monumenti, 2.000 fotografi, 1.500 enti. Nell’edizione 2019 l’Italia si è classificata seconda a livello mondiale per numero di fotografie, con 3 scatti arrivati nei primi 15 del concorso internazionale, scelti tra oltre 240.000 foto provenienti da 50 Paesi. Le foto vincitrici del Wiki Loves Monuments Italia 2019: https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/vincitori-del-2019/

Monumenti fotografabili



Il link ai siti e monumenti fotografabili (organizzato per provincia) è: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monuments_2020/Monumenti/Toscana Se ne aggiungono di nuovi ogni anno. Fra i beni non comunali ci sono il Museo delle Aviotruppe, la Domus Mazziniana e alcune dimore storiche attorno a Pisa e il complesso di Populonia e alcune chiese di Piombino.



Fra i beni comunali quest’anno hanno completato l'iter di adesione a tempo indefinito le amministrazioni di:



MS: Montignoso (nuova adesione)

LU: Camaiore (nuova adesione), Gallicano (nuova adesione), Pescaglia (nuova adesione)

PT: Montecatini Terme (aumento copertura), Pescia (aumento copertura), Quarrata (nuova adesione)

PO: Prato (aumento copertura)

PI: Casale Marittimo (nuova adesione), Cascina (aumento copertura), Calcinaia (aumento copertura), Chianni (nuova adesione), Pomarance (aumento copertura), Santa Croce sull’Arno (nuova adesione)

LI: Campiglia Marittima (nuova adesione), San Vincenzo (nuova adesione)

FI: Empoli (aumento copertura), Montelupo Fiorentino (aumento copertura), Montespertoli (aumento copertura)

AR: Anghiari (nuova adesione), Badia Tedalda (nuova adesione), Castiglion Fiorentino (nuova adesione), Pratovecchio Stia (nuova adesione), Sansepolcro (nuova adesione)

SI: Buonconvento (nuova adesione), Chiusi (aumento copertura), San Quirico d'Orcia (aumento copertura)

GR: Castel del Piano (nuova adesione), Santa Fiora (aumento copertura)