Garfagnana



A Piazza al Serchio la giornata per la prevenzione del diabete mellito

giovedì, 8 ottobre 2020, 14:13

Sabato 10 ottobre a Piazza al Serchio, nella centrale piazza Giovanni XXIII, dalle ore 9 alle ore 13, si terrà la giornata per la prevenzione del diabete mellito, una malattia cronica che si manifesta con l’aumento dei livelli di zucchero nel sangue e rappresenta una patologia molto diffusa nel mondo ricco.



L’iniziativa è promossa dal Lions Club Garfagnana, in collaborazione con l’Associazione lucchese diabetici e con il supporto di fratelli Biagioni concessionaria Renault e Dacia. Tutti i cittadini sono invitati a questa prevenzione del diabete che avrà due fasi, completamente gratuite, prima il Findrisc Test rispondendo ad otto domande sullo stile di vita e le abitudini quotidiane e poi la misurazione della glicemia. Durante le quattro ore dell’evento sarà a disposizione un medico per consulti. Ad ognuna delle otto domande del Findrisc Test viene associato un punteggio e dalla somma ne deriva la valutazione di rischio di sviluppare la patologia del diabete mellito di tipo 2, quello che compare in età adulta, nei prossimi dieci anni.



“E’ questa una iniziativa a favore della prevenzione contro il diabete mellito – commenta il decano del Lions Club Garfagnana professor Renzo Ferri – che promuoviamo già da diversi anni con risultati molto concreti e diretti. Molte persone hanno scoperto proprio la necessità di modificare lo stile di vita e poi passare a terapie farmacologiche proprio in occasioni come questa“.