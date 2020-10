Alla Fondazione Ricci si presenta il libro di Ivano Stefani

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 19 ottobre 2020, 19:47

Una stretta sul monitoraggio delle singole linee, con particolare attenzione su quelle che sono state segnalate dai rappresentanti degli istituti secondari, per dare una risposta calibrata alle esigenze emerse e, laddove se ne ravvisi la necessità, mezzi per raddoppiare le corse, grazie alla collaborazione della Regione

lunedì, 19 ottobre 2020, 17:36

Da Anva Confesercenti, con il suo presidente nazionale Maurizio Innocenti e con quello Toscana Nord Leonetto Pierotti, il commento amaro sui contenuti del nuovo Dpcm nella parta dedicata al commercio su aree pubbliche

lunedì, 19 ottobre 2020, 16:21

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 ottobre, sono 303. Solo sette casi in valle del Serchio: Bagni di Lucca 1, Barga 2, Castelnuovo Garfagnana 3, Gallicano 1

lunedì, 19 ottobre 2020, 15:50

Il 13,7 per cento delle persone sottoposte agli ultimi controlli è risultato positivo. Sale a 10.851 il numero di chi al momento è ancora malato, ma solo 511 sono ricoverati in ospedale. Di questi 62 in terapia intensiva. In 11.731 sono guariti dall'inizio dell'epidemia, mentre 1.206 sono morti

lunedì, 19 ottobre 2020, 15:22

Confartigianato interviene dopo che, nei giorni scorsi, erano circolate voci di una nuova chiusura di alcune attività artigianali non ritenute essenziali, come i saloni dei barbieri, parrucchieri ed estetiste oltre che tatuaggio e piercing

domenica, 18 ottobre 2020, 22:26

Secondo appuntamento per il mese di ottobre dei Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio: il 22 ottobre alle ore 21 presso la sede a San Michele Ivo Poli terrà un incontro sul tema “La castagna motore dello sviluppo locale.