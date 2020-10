Ancora codice giallo per piogge e temporali

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 3 ottobre 2020, 15:04

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 ottobre, sono 67. Sono nove in tutto i casi che l'azienda segnala oggi in valle del Serchio: Barga 3, Camporgiano 2, Castelnuovo Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 2

sabato, 3 ottobre 2020, 14:58

In Toscana sono 15.391 i casi di positività al Coronavirus, 197 in più rispetto a ieri (97 identificati in corso di tracciamento e 100 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 3 ottobre 2020, 12:23

Sono numeri importanti quelli che Avis Regionale Toscana ha presentato questa mattina (sabato 3 ottobre) nel corso dell'Assemblea annuale che si è svolta in modalità inedita per rispettare le misure di sicurezza previste dai protocolli anti-covid

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:57

L'Autorità Idrica Toscana ha accettato la richiesta di GAIA S.p.A. di prorogare di un mese i termini di scadenza per la presentazione delle domande di Bonus Sociale Idrico Integrativo

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:18

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 ottobre, sono 114. In Valle del Serchio sono 20 casi così distribuiti: Barga 10, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo Garfagnana 3, Coreglia Antelminelli 4

venerdì, 2 ottobre 2020, 14:53

Lo ha emesso la sala operativa unificata della protezione civile regionale in seguito al profondo vortice depressionario che interessa la Toscana tra la serata di oggi, venerdì, e la prima parte della giornata di domani