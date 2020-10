Garfagnana : pieve fosciana



"Ancora una vittima a quell’incrocio “maledetto”, chiediamo sicurezza"

lunedì, 5 ottobre 2020, 16:16

di simone pierotti

Oggi è il giorno del dolore e del lutto a Pieve Fosciana per la tragica morte di Elena Bursuc, la donna di origini rumene, investita sabato notte nei pressi dell’incrocio che dalla strada principale porta a Sillico, il cosiddetto “incrocio al Riolo”. Una concatenazione di circostanze, in particolare la pessima visibilità dovuta al forte temporale, ha portato alla tragedia, l’ennesima nella zona, dato che in poco più di venti anni sono state quattro le vittime della strada.

Da anni si chiedono interventi sulla sicurezza della zona e, a dire il vero, sono stati compiuti e ancora sono in corso, interventi per la miglioria stradale, come il marciapiede, l’illuminazione migliorata e, per ultimo, il cantiere per migliorare l’attraversamento pedonale. Ce lo conferma il primo cittadino, Francesco Angelini: “Prima di tutto, siamo molto colpiti da questa tragedia, che colpisce la nostra comunità. Elena era una donna benvoluta da tutti, una grande lavoratrice. Stiamo terminando i lavori intrapresi nell’area, momentaneamente sospesi ma i due eventi non sono legati tra loro, erano già previsti. Sicuramente la sicurezza può essere migliorata e altre migliorie sono allo studio, come l’installazione di dissuasori e un’illuminazione migliore”.

I cittadini e gli abitanti della zona chiedono interventi, una richiesta che si ripete da tempo. “Oggi la situazione è migliore rispetto a trenta anni fa ma anche il traffico e l’attraversamento di pedoni è aumentato a dismisura, con l’aumento degli abitanti della zona e delle nuove attività aperte nel comune – commenta la signora Elisa, di passaggio. Assurdo perdere la vita così, secondo me ci vorrebbe un semaforo a chiamata”.

Stessa richiesta arriva da Rolando, abitante della zona: “Avevamo sentito parlare da tempo di un possibile semaforo a chiamata, non so come mai il progetto non è andato in porto. Sono già 4 i morti in questa zona. E’ necessario intervenire sulla sicurezza, se non sbaglio hanno tolto i rallentamenti che erano presenti nei pressi della palestra”.

Anche per Francesco, un altro residente, la sicurezza stradale va migliorata: “Per esperienza lavorativa, so che le criticità e le casualità ci saranno sempre ma la cultura della sicurezza serve per ridurle quasi allo zero. Bisogna investire in sicurezza, per esempio illuminando meglio l’attraversamento pedonale e installando un semaforo a chiamata. Suggerirei anche autovelox fissi ad inizio e a fine paese”.