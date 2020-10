Garfagnana



Boggi (FdI): "Posti "Covid" sospesi, ennesimo colpo al sistema scolastico"

giovedì, 22 ottobre 2020, 16:09

Il responsabile del Dipartimento Istruzione e Università di Fratelli d'Italia, Tommaso Boggi, punta i riflettori sul sistema scolastico in questo momento di emergenza sanitaria.



"Con l'aumento dei contagi - esordisce - siamo ora di fronte all'ennesimo colpo al nostro sistema scolastico, che si vede, in una situazione di completa emergenza, togliere la possibilità di sopperire alla mancanza di personale tramite i posti "COVID" messi precedentemente a disposizione".



"Risale appena al 21 ottobre infatti - afferma - la decisione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di "sospendere, dalla data della presente nota e fino a nuova comunicazione, la stipula e sottoscrizione di nuovi incarichi nei confronti del personale docente ed ATA sui posti "COVID", ivi incluse le eventuali contrattualizzazioni per le sostituzioni di personale "COVID" assente". Una decisione che mette ancor di più in ginocchio la capacità di reazione dell'apparato scolastico del nostro territorio di fronte alla pandemia, con intere classi a rischio e attività didattiche a rischio nel caso il docente, entrato tramite i posti "COVID" proprio per sopperire all'emergenza, risulti positivo al virus".



"Senza contare - incalza - che la stessa formula è stata applicata al personale ATA, attualmente incaricato della sanificazione degli istituti scolastici, se quindi ne venissero a mancare membri nelle scuole della nostra provincia, già in molti casi costrette ad operare sotto organico e che assumendo tramite i posti COVID sono riuscite, in molti casi a malapena, a soddisfare i nuovi requisiti per la sanificazione, cosa accadrebbe? Dovremmo chiudere interi plessi scolastici perché senza personale che possa sanificarli? Molte sono state poi le scuole a non usare da subito tutti i posti COVID a disposizione proprio in vista di possibili emergenze a cui sopperire in futuro, che adesso si vedono invece questa possibilità tolta improvvisamente".



"Il dipartimento Istruzione e Università di Fratelli d'Italia di Lucca - conclude - si oppone a questa scellerata direttiva che rischia di mettere in ginocchio la didattica della nostra provincia se non quella dell'intera regione e chiede, nel più breve tempo possibile, un cambio di direzione perché venga garantita la capacità di reazione a questa situazione d'emergenza necessaria alle scuole".