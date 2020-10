Garfagnana



Bonus Idrico Integrativo: prorogata al 30 ottobre la scadenza per la presentazione delle domande

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:57

L'Autorità Idrica Toscana ha accettato la richiesta di GAIA S.p.A. di prorogare di un mese i termini di scadenza per la presentazione delle domande di Bonus Sociale Idrico Integrativo. Gli utenti in difficoltà con il pagamento delle bollette dell'acqua, ed in possesso dei requisiti richiesti, avranno dunque tempo fino al 30 ottobre 2020 per fare richiesta di Bonus integrativo al Gestore GAIA S.p.A. Inizialmente con scadenza al 30 giugno, poi posticipato al 30 settembre causa Covid, questa al 30 ottobre è la seconda proroga ottenuta, con l'obiettivo di dare più tempo agli utenti per consegnare la modulistica e ricevere lo sconto.



Hanno diritto a concorrere al Bonus Sociale Idrico Integrativo le Utenze con reddito ISEE pari o inferiore a € 16.000,00, ovvero ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €. La domanda per il Bonus integrativo va presentata a GAIA S.p.A. ed è scaricabile dal sito web istituzionale www.gaia-spa.it . Alla domanda va allegato l'ISEE e un documento di identità. Per maggiori informazioni, regolamenti e requisiti d'accesso e per scaricare la modulistica da compilare si invitano gli utenti a visitare il sito web o a chiamare il numero verde di Gaia 800-223377, gratuito da fissi e mobili.



Il Bonus Sociale Idrico Integrativo non è l'unica agevolazione a disposizione dell'Utenza che necessita di un sostegno nel pagamento delle bollette. Ci sono altre due agevolazioni per reddito attive e cumulabili che generano sconti sulla bolletta dell'acqua: si parla del Bonus Sociale idrico nazionale da richiedere al proprio comune di residenza o caf delegato, e del Fondo Utenze Disagiate, fondo istituito da GAIA che ha stanziato circa un milione di euro per assistere le famiglie con maggiori difficoltà. Infatti, attraverso il Fondo Utenze Disagiate, GAIA S.p.A. eroga un contributo per il pagamento delle bollette dell'acqua alle famiglie in stato di disagio economico e/o sociale, fornisce la possibilità di accedere a piani di rateizzazioni personalizzati e garantisce l'immunità dal distacco del contatore, assicurando sempre la continuità del servizio. Ulteriori informazioni sempre su www.gaia-spa.it.