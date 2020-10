Cascio: annullata la Castagnata in programma domenica

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 7 ottobre 2020, 09:50

Domenica 4 ottobre è stato inaugurato dalla Misericordia di Borgo a Mozzano sezione Val di Turrite un DAE a Fabbriche di Vergemoli nel paese di Vallico Sotto in occasione della festa della Madonna del S.Rosario

martedì, 6 ottobre 2020, 18:51

Nell’ambito territoriale di Lucca cinque studenti sono risultati positivi al Covid, di cui tre “a bassa carica virale”: tutti in Valle del Serchio

martedì, 6 ottobre 2020, 14:55

Codice giallo per temporali e mareggiate su gran parte della Toscana dalle 20 di stasera, martedì 6 ottobre, alle 12 di domani, mercoledì. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Regione Toscana in conseguenza al permanere delle condizioni di variabilità perturbata sulla Toscana

martedì, 6 ottobre 2020, 14:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 ottobre, sono 68. In Valle del Serchio sono in tutto cinque: Barga 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 1, Sillano Giuncugnano 1

martedì, 6 ottobre 2020, 14:28

In Toscana sono 15.973 i casi di positività al Coronavirus, 209 in più rispetto a ieri (125 identificati in corso di tracciamento e 84 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 6 ottobre 2020, 12:34

La sezione provinciale Enalcaccia P.T. di Lucca non resta in silenzio di fronte ai grandi manifesti affissi in alcune zone della città dall’Associazione Lucca per l’Ambiente