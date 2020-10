Garfagnana



Castiglione presente all’assemblea nazionale dei "Borghi più Belli d’Italia"

sabato, 3 ottobre 2020, 17:30

Si è svolta quest’oggi a Roma l’assemblea nazionale dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, giunto al suo 20° anno. Per la Valle del Serchio, era presente Castiglione di Garfagnana, rappresentata dal consigliere delegato alla cultura Roberto Tamagnini, che aveva anche la delega dei comuni di Barga e Coreglia Antelminelli. All’ordine del giorno il rinnovo del consiglio direttivo e del presidente nazionale, oltre che la programmazione stagionale.

A causa delle norme anticovid, ha potuto partecipare solamente 1/3 degli aventi diritto: sette i comuni della Toscava, oltre a Castiglione, presenti Montaione, Raggiolo, Lucignano, Buonconvento, Suvereto, Poppi.

Confermato, con voto unanime, Fiorello Primi alla presidenza, nel consiglio direttivo confermata per la Toscana Rosalba Cardinale del comune di Suvereto.

Commenta Roberto Tamagnini: “E’ stata una giornata molto positiva, i borghi in questa fase hanno dimostrato di essere un forte veicolo di attrazione e i dati turistici dell’estate lo confermano. Oltre al rinnovo delle cariche l’assemblea ha posto le basi per la programmazione futura e per evidenziare le problematiche dei nostri piccoli centri, in particolare la viabilità e la connessione con i grandi centri”.



Simone Pierotti