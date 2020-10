Cervo rimane intrappolato in una rete: salvato dai vigili del fuoco

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:26

La denuncia delle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil: "Necessario per garantire i servizi in emergenza Covid19. Dichiariamo subito lo stato di agitazione"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:18

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 ottobre, sono 146. In Valle del Serchio sono in tutto 11 i nuovi casi: Barga 1, Pescaglia 1, Borgo a Mozzano 2, Camporgiano 2, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 3, San Romano in Garfagnana 1

mercoledì, 14 ottobre 2020, 15:58

In Toscana sono 19.681 i casi di positività al Coronavirus, 575 in più rispetto a ieri (408 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 14 ottobre 2020, 15:30

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con validità dalle 18 di oggi, mercoledì 14 ottobre, fino alle 13 di domani, giovedì 15 ottobre.

mercoledì, 14 ottobre 2020, 09:43

L’appello è di Martino Spera, presidente sezione Commercio e Turismo di Conflavoro Pmi Lucca

martedì, 13 ottobre 2020, 16:57

Così il presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti commenta la chiusura anticipata delle attività di ristorazione e somministrazione prevista dal nuovo decreto del governo