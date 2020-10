Garfagnana



Coronavirus, due nuovi casi a Camporgiano. Pifferi: "Niente allarmismi, ma attenzione"

mercoledì, 7 ottobre 2020, 13:01

Due nuovi casi di positività al Covid-19 nel comune di Camporgiano, dei quali uno a bassa carica virale ed al quale verrà ripetuto il tampone in giornata.



"Entrambe le persone interessate - spiega il primo cittadino Francesco Pifferi - stanno bene e sono ormai da giorni in isolamento domiciliare. L'Azienda Asl ha già provveduto a ricostruire la rete di relazioni dei nostri due concittadini e ad adottare le conseguenti misure di protezione e prevenzione".



"Senza creare, quindi, inutili ed ingiustificati allarmismi - sottolinea il sindaco -, visto oltretutto che la totalità dei casi è asintomatica o caratterizzata da sintomi lievi, dobbiamo però notare che, mentre in tutta la prima fase della pandemia abbiamo avuto solo tre contagi nel nostro comune, in questa seconda fase, in pochi giorni, abbiamo già triplicato quel numero, anche a seguito di una maggior quantità di tamponi eseguiti. Dobbiamo, quindi, alzare nuovamente e significativamente il livello di attenzione, applicando e facendo applicare, con senso di responsabilità e disciplina, le poche e semplici regole di comportamento che conosciamo ormai perfettamente: 1) distanziamento interpersonale; 2) rispetto delle norme igienico-sanitarie, a partire dal lavaggio frequente delle mani; 3) un corretto uso delle mascherine; 4) alla comparsa di sintomi che possano far pensare al Covid, contattare subito il medico di base e comportarsi con la massima prudenza, nel rispetto del prossimo".



"Solo così - conclude - riusciremo insieme ad evitare le conseguenze negative che una ripresa diffusa dell'epidemia potrebbe avere sia sulla salute dei nostri concittadini più fragili, sia sulla ancor non consolidata ripartenza delle attività economiche".