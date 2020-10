Coronavirus, il bollettino dell'Asl: due casi a Barga

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:24

La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate per domani, venerdì 2 ottobre, lungo tutta la costa, il nord-ovest e il sud della Toscana

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:11

In Toscana sono 14.971 i casi di positività al Coronavirus, 144 in più rispetto a ieri (66 identificati in corso di tracciamento e 78 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 30 settembre 2020, 15:25

Con l'accordo sindacale sottoscritto da Fp Cgil, Uiltrasporti e Fit Cisl con Gea srl, società a capitale pubblico che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in Garfagnana, è stata istituita la banca solidale delle ferie e dei permessi

mercoledì, 30 settembre 2020, 14:54

A lui si devono numerose e importanti pubblicazioni dedicate ai più piccoli e diventate un cult per la letteratura dell’infanzia e per la lettura. Il Ciaf, centro culturale di Gallicano, gli rende omaggio con la mostra

mercoledì, 30 settembre 2020, 13:43

Alle 11 di questa mattina si è tenuta la cerimonia per la consegna della cittadinanza onoraria al signor Vincenzo Romano, proprietario della "Cartiera Del Borgo", sita in Fabbriche di Vallico

mercoledì, 30 settembre 2020, 13:39

In Toscana sono 14.827 i casi di positività al Coronavirus, 120 in più rispetto a ieri (58 identificati in corso di tracciamento e 62 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente