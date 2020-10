Coronavirus, nuovo caso a Gallicano

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 4 ottobre 2020, 17:15

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 ottobre, sono 52. In Valle del Serchio sono 14 in tutto i casi: Barga 3, Camporgiano 1, Careggine 1, Castelnuovo 3, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vallico 1, Gallicano 1, Pieve a Fosciana 3

domenica, 4 ottobre 2020, 15:02

La Regione Toscana ha emesso un'allerta di codice Arancio, valido dalle 18 di oggi (domenica 4) alle 6 di domani (lunedì 5) per rischio idrogeologico sul reticolo minore e temporali in tutte le zone della provincia di Lucca (Serchio-Garfagnana-Lima; Serchio-Lucca; Serchio-Costa e Versilia)

domenica, 4 ottobre 2020, 08:08

Tragedia questa notte. Una donna di 63 anni, Elena Bursuc, di nazionalità rumena ma residente nella zona di Pieve Fosciana, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada per il Passo delle Radici, al bivio per Sillico

sabato, 3 ottobre 2020, 17:30

Si è svolta quest’oggi a Roma l’assemblea nazionale dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, giunto al suo 20° anno. Per la Valle del Serchio, era presente Castiglione di Garfagnana, rappresentata dal consigliere delegato alla cultura Roberto Tamagnini, che aveva anche la delega dei comuni di Barga e Coreglia Antelminelli

sabato, 3 ottobre 2020, 15:04

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 ottobre, sono 67. Sono nove in tutto i casi che l'azienda segnala oggi in valle del Serchio: Barga 3, Camporgiano 2, Castelnuovo Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 2

sabato, 3 ottobre 2020, 14:58

In Toscana sono 15.391 i casi di positività al Coronavirus, 197 in più rispetto a ieri (97 identificati in corso di tracciamento e 100 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente