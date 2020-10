Coronavirus, più di 30 casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 16 ottobre 2020, 17:59

Massima appropriatezza dei ricoveri ospedalieri per patologia Covid, comportamenti omogenei nella gestione dell’utilizzo dei posti letto quanto nella cura e nell’assistenza dei pazienti tramite criteri e soluzioni operative ben definiti, riduzione delle presenze all’interno degli ospedali

venerdì, 16 ottobre 2020, 16:28

Chi interviene è il direttore generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, a seguito dell'aumento esponenziale dei casi Covid

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:16

Si contano altri 755 casi positivi d Covid-19, il 10 per cento delle persone sottoposte a controllo, e due decessi – uno in provincia di Massa Carrara e l’altro nell’area fiorentina, età media 82 anni - nell’ultimo bollettino quotidiano regionale che fotografa l’andamento dell’epidemia da coronavirus in Toscana

venerdì, 16 ottobre 2020, 11:31

Il responsabile Anva Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto commenta la conversione in legge del “Decreto Agosto”, che esonera dal pagamento del suolo pubblico per il periodo compreso fra l’1 marzo e il 15 ottobre i titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:00

È stato proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata di venerdì 23 ottobre indetto dall’Associazione Sindacale Cub e rivolto a tutti i profili di comparto e dirigenza

giovedì, 15 ottobre 2020, 18:49

L’Unione Comuni Garfagnana comunica il nuovo orario invernale di apertura al pubblico dello IAT Garfagnana, in coordinamento con quello della Proloco di Castelnuovo di Garfagnana, situati entrambi in Piazza delle Erbe, in modo da garantire una maggiore copertura del servizio Accoglienza e Informazione Turistica nel periodo invernale