Coronavirus, potenziamento tamponi e test rapidi per gli studenti

sabato, 10 ottobre 2020, 15:50

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 ottobre, sono 161. In Valle del Serchio sono 30 i nuovi casi: Barga 9, Borgo a Mozzano 1, Camporgiano 4, Careggine 1, Castelnuovo Garfagnana 6, Coreglia 3, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 3, Pieve Fosciana 1, Sillano Giuncugnano 1

sabato, 10 ottobre 2020, 15:41

In Toscana sono 17.643 i casi di positività al Coronavirus, 548 in più rispetto a ieri (430 identificati in corso di tracciamento e 118 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,2% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 10 ottobre 2020, 15:26

Si è insediato ufficialmente ieri sera, venerdì 9 ottobre, il consiglio comunale di Sillano Giuncugnano, dopo le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. La prima seduta si è tenuta pressa la Sala Don Tommaso Baisi in località Pinetina a Sillano, nel pieno rispetto, grazie agli ampi spazi, delle normative...

sabato, 10 ottobre 2020, 08:37

La stazione di Lucca del soccorso alpino è stata attivata venerdì pomeriggio per soccorrere un escursionista nel comprensorio del monte Pisanino, la vetta più alta delle Alpi Apuane

venerdì, 9 ottobre 2020, 16:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 ottobre, sono 198. In Valle del Serchio sono 27 i nuovi casi: Barga 10, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo Garfagnana 5, Coreglia 3, Fabbriche di Vergemoli 2, Gallicano 4, Molazzana 1, Pieve Fosciana 1

venerdì, 9 ottobre 2020, 16:33

In Toscana sono 17.095 i casi di positività al Coronavirus, 483 in più rispetto a ieri (289 identificati in corso di tracciamento e 194 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,9% in più rispetto al totale del giorno precedente