Coronavirus, solo sette casi in Valle del Serchio

lunedì, 19 ottobre 2020, 15:50

Il 13,7 per cento delle persone sottoposte agli ultimi controlli è risultato positivo. Sale a 10.851 il numero di chi al momento è ancora malato, ma solo 511 sono ricoverati in ospedale. Di questi 62 in terapia intensiva. In 11.731 sono guariti dall'inizio dell'epidemia, mentre 1.206 sono morti

lunedì, 19 ottobre 2020, 15:28

Si terrà sabato 24 ottobre, dalle ore 16, presso la sede della Fondazione Ricci Onlus a Barga, in via Roma n°20, la presentazione del libro "Garfagnana sottosettore est: il fronte di guerra a Fosciandora", di Ivano Stefani

lunedì, 19 ottobre 2020, 15:22

Confartigianato interviene dopo che, nei giorni scorsi, erano circolate voci di una nuova chiusura di alcune attività artigianali non ritenute essenziali, come i saloni dei barbieri, parrucchieri ed estetiste oltre che tatuaggio e piercing

domenica, 18 ottobre 2020, 22:26

Secondo appuntamento per il mese di ottobre dei Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio: il 22 ottobre alle ore 21 presso la sede a San Michele Ivo Poli terrà un incontro sul tema “La castagna motore dello sviluppo locale.

domenica, 18 ottobre 2020, 17:39

A seguito dell’ordinanza firmata venerdì 16 ottobre dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, per il migliore utilizzo possibile degli ospedali vista la ripresa dei contagi Covid, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha attivato in tutta la sua rete ospedaliera alcune misure operative in grado di garantire una riduzione delle...

domenica, 18 ottobre 2020, 15:25

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 ottobre, sono 270. In Valle del Serchio 24 casi: Bagni di Lucca 1, Barga 14, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 6, Fabbriche di Vergemoli 1, Piazza al Serchio 1