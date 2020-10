Covid, 16 casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:43

In Toscana sono 15.764 i casi di positività al Coronavirus, 185 in più rispetto a ieri (101 identificati in corso di tracciamento e 84 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 5 ottobre 2020, 11:28

Sabato 10 ottobre alle ore 17 a Castiglione di Garfagnana presso la sede della Filarmonica Alpina si terrà la presentazione del libro "Maldimare" curato dal fotografo Andrea de Maria e dalla scrittrice e poetessa Nily Raouf.

domenica, 4 ottobre 2020, 19:18

Scuola dell’infanzia di Castelnuovo Garfagnana (positiva una bambina del 2017); Istituto Comprensivo di Castelnuovo Garfagnana (positivo un bambino del 2008); Istituto Comprensivo di Castiglione Garfagnana (positiva una bambina del 2011, che frequenta una classe quarta)

domenica, 4 ottobre 2020, 17:15

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 ottobre, sono 52. In Valle del Serchio sono 14 in tutto i casi: Barga 3, Camporgiano 1, Careggine 1, Castelnuovo 3, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vallico 1, Gallicano 1, Pieve a Fosciana 3

domenica, 4 ottobre 2020, 15:02

La Regione Toscana ha emesso un'allerta di codice Arancio, valido dalle 18 di oggi (domenica 4) alle 6 di domani (lunedì 5) per rischio idrogeologico sul reticolo minore e temporali in tutte le zone della provincia di Lucca (Serchio-Garfagnana-Lima; Serchio-Lucca; Serchio-Costa e Versilia)

domenica, 4 ottobre 2020, 12:19

Nuovo caso positivo al Covid-19 a Gallicano. A darne notizia il primo cittadino David Saisi che ha spiegato come il paziente sia a casa già da qualche giorno e come tutta la famiglia sia in isolamento