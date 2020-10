Covid, 16 nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 27 ottobre 2020, 14:53

E’ Daniele Benvenuti, responsabile area Lucca di Confesercenti Toscana Nord, a raccontare la prima sera di “semi lockdown” per i pubblici esercizi, scandita dalla protesta locale delle attività che hanno mantenuto le luci accese e da quella regionale in piazza della Repubblica a Firenze

martedì, 27 ottobre 2020, 14:49

Nell’ambito della ex Asl 1 di Massa Carrara ne arriveranno 3, nell’ambito della ex Asl 2 di Lucca ne arriveranno 15, nell’ambito della ex Asl 5 ne arriveranno 28, nell’ambito della ex Asl 6 di Livorno ne arriveranno 17, nell’ambito della ex Asl 12 della Versilia ne arriveranno 8

martedì, 27 ottobre 2020, 14:46

Sono oggi 1.823 i nuovi positivi al Coronavirus (1.515 identificati in corso di tracciamento e 308 da attività di screening) su un totale di 35.284 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia

martedì, 27 ottobre 2020, 13:18

Oltre 25 milioni di euro: è la somma che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca destinerà nel 2021 per la realizzazione degli interventi istituzionali propri e di soggetti terzi

martedì, 27 ottobre 2020, 12:42

C’è perplessità e rammarico nella categoria degli ambulanti. Se ne fa espressione la Cna commercio su aree pubbliche, valutando le nuove disposizioni dell’ultimo decreto

martedì, 27 ottobre 2020, 12:29

La ASL cerca 100 operatori sanitari (infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, assistenti sanitari, tecnici di radiologia, ecc) per la gestione dell’emergenza Covid