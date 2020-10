Covid, 24 casi in Valle: Barga la più colpita con 14

Altri articoli in Garfagnana

Secondo appuntamento per il mese di ottobre dei Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio: il 22 ottobre alle ore 21 presso la sede a San Michele Ivo Poli terrà un incontro sul tema “La castagna motore dello sviluppo locale.

A seguito dell’ordinanza firmata venerdì 16 ottobre dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, per il migliore utilizzo possibile degli ospedali vista la ripresa dei contagi Covid, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha attivato in tutta la sua rete ospedaliera alcune misure operative in grado di garantire una riduzione delle...

Sono oggi 906 i nuovi casi di positività al Coronavirus (849 identificati in corso di tracciamento e 57 da attività di screening) su un totale di casi, registrati dall’inizio dell’epidemia, pari a 22.802 unità. I nuovi casi sono il 4,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

Situazione decisamente caotica in tutta Italia per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado: a far tremare le istituzioni un’ondata di contagi che stavolta non ha risparmiato neanche zone “isolate” come la Garfagnana

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 ottobre, sono 315. In Valle del Serchio sono 31: Bagni di Lucca 1, Barga 12, Borgo a Mozzano 5, Castelnuovo Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 5, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 2, Minucciano 1, Pieve Fosciana 1, Villa Collemandina 1

Oltre 37mila dosi di vaccino somministrate in pochi giorni sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Questi i primi dati sulla campagna antinfluenzale in corso