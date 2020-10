Garfagnana



Covid, Guidi (Isi Garfagnana): "Due classi in quarantena e nessun contagio da domenica"

sabato, 17 ottobre 2020, 17:04

di viola pieroni

Situazione decisamente caotica in tutta Italia per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado: a far tremare le istituzioni un’ondata di contagi che stavolta non ha risparmiato neanche zone “isolate” come la Garfagnana.

“All'Isi Garfagnana, a partire dal 27 settembre, abbiamo avuto sette classi in quarantena preventiva, a causa di altrettanti positivi, sempre contagiati all'esterno della scuola, spesso nel calcio - esordisce il preside Oscar Guidi -. Anche un insegnante è risultato positivo, ma sempre per cause familiari esterne all’istituto”.



“Attualmente – afferma il dirigente scolastico - abbiamo due classi in quarantena e nessun contagio da domenica, quindi una prima settimana di tregua dopo le tre scorse: la fortuna attuale è che nessun ragazzo è risultato sintomatico, se non una minima parte con una lieve febbre. Inoltre, al governo si sta parlando nelle ultime ore di una nuova disposizione che prevede solo dieci giorni di quarantena preventiva a fronte dei quattordici precedenti e la necessità di un solo tampone negativo (solo in caso di pazienti asintomatici)”.

“Per quanto riguarda i programmi – spiega poi Guidi -, il Covid ha influito ben poco: per ogni classe andata in quarantena preventiva si è attivata subito la didattica a distanza, sebbene varie classi abbiano ritardi iniziali con i programmi a causa nelle nomine del provveditorato che si sono concluse solo in questi giorni: infatti oltre il 50 per cento dei nostri insegnanti non è di ruolo, e abbiamo avuto l'organico al completo questa settimana, con un orario che fino a pochi giorni fa era limitato a tre ore giornaliere, per poi salire a quattro; in pratica quindi è stato fatto un mese di scuola con orario drasticamente ridotto.”

Dal primo settembre, inoltre, Oscar Guidi è direttore anche degli istituti comprensivi di Piazza al Serchio, comprendente asilo, elementari e medie. Qui, solo due bambini (uno dell'asilo e uno delle elementari) sono risultati positivi con i tamponi a bassa carica virale, assieme a un professore delle medie (che però, non avendo fatto lezione nei giorni precedenti al tampone, non ha compromesso la regolare presenza in aula della classe).