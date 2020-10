Covid, nuovo caso a Camporgiano

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:18

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 ottobre, sono 114. In Valle del Serchio sono 20 casi così distribuiti: Barga 10, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo Garfagnana 3, Coreglia Antelminelli 4

venerdì, 2 ottobre 2020, 14:53

Lo ha emesso la sala operativa unificata della protezione civile regionale in seguito al profondo vortice depressionario che interessa la Toscana tra la serata di oggi, venerdì, e la prima parte della giornata di domani

venerdì, 2 ottobre 2020, 14:28

In Toscana sono 15.194 i casi di positività al Coronavirus, 223 in più rispetto a ieri (87 identificati in corso di tracciamento e 136 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 2 ottobre 2020, 14:24

A partire da questa domenica con “Dogs on tour” a cura di Valentina Lucchesi, in occasione dell'evento “Sentiero dell'Ariosto" a Castelnuovo di Garfagnana, mentre l'Ass. Wild Trails organizzerà l'escursione “Apuane - Le Tre Cime! Ultra Hike”

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:18

Nell'ambito del Progetto Cave, approvato con DGRT n° 945 del 27 settembre 2016, è stata eseguita un'analisi geomorfologica dei principali torrenti e fiumi apuani attraverso indici comparativi che prendono in considerazione le alterazioni rispetto ad una condizione naturale di riferimento

giovedì, 1 ottobre 2020, 19:25

Comunicato questa mattina un caso di positività al Covid-19 fra i dipendenti comunali di Gallicano. A darne notizia è stato il primo cittadino David Saisi