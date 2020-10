Covid, otto nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 20 ottobre 2020, 17:18

Nella serata di venerdì 16 ottobre il consiglio comunale di Fosciandora ha approvato definitivamente la richiesta di adesione alla candidatura di allargamento della “Riserva di Biosfera Mab Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano”

martedì, 20 ottobre 2020, 15:50

Undici tamponi ogni cento effettuati sono risultati positivi ai controlli delle ultime ventiquattro ore. L’età media è di 41 anni. I malati da Covid-19 al momento sono 11.546, ma solo 547 sono ricoverati in ospedale. Dall’inizio dell’emergenza in nove mesi in Toscana sono stati registrati 24.600 casi.

martedì, 20 ottobre 2020, 14:37

Sono senza dubbio positivi i dati che emergono dal bilancio consuntivo del Consorzio 1 Toscana Nord (relativo all’annualità 2019), approvato all’unanimità dall’assemblea consortile, che si è svolta nella massima sicurezza. A presentare la relazione dal documento economico è stato il presidente dell’Ente consortile, Ismaele Ridolfi

martedì, 20 ottobre 2020, 11:52

Una risposta concreta per rilanciare il turismo in Toscana e nella provincia di Lucca in un’ottica 2021, quando ci auguriamo la pandemia sarà finalmente alle spalle. Questo lo spirito con cui è stato realizzato i portale toscanaviaggi.it

lunedì, 19 ottobre 2020, 19:47

Una stretta sul monitoraggio delle singole linee, con particolare attenzione su quelle che sono state segnalate dai rappresentanti degli istituti secondari, per dare una risposta calibrata alle esigenze emerse e, laddove se ne ravvisi la necessità, mezzi per raddoppiare le corse, grazie alla collaborazione della Regione

lunedì, 19 ottobre 2020, 17:36

Da Anva Confesercenti, con il suo presidente nazionale Maurizio Innocenti e con quello Toscana Nord Leonetto Pierotti, il commento amaro sui contenuti del nuovo Dpcm nella parta dedicata al commercio su aree pubbliche