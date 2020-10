Covid, positivi altri cinque studenti in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 6 ottobre 2020, 14:55

Codice giallo per temporali e mareggiate su gran parte della Toscana dalle 20 di stasera, martedì 6 ottobre, alle 12 di domani, mercoledì. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Regione Toscana in conseguenza al permanere delle condizioni di variabilità perturbata sulla Toscana

martedì, 6 ottobre 2020, 14:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 ottobre, sono 68. In Valle del Serchio sono in tutto cinque: Barga 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 1, Sillano Giuncugnano 1

martedì, 6 ottobre 2020, 14:28

In Toscana sono 15.973 i casi di positività al Coronavirus, 209 in più rispetto a ieri (125 identificati in corso di tracciamento e 84 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 6 ottobre 2020, 12:34

La sezione provinciale Enalcaccia P.T. di Lucca non resta in silenzio di fronte ai grandi manifesti affissi in alcune zone della città dall’Associazione Lucca per l’Ambiente

martedì, 6 ottobre 2020, 12:06

Si è tenuta oggi presso il Centro Operativo Intercomunale dell’Unione Comuni in loc. Orto Murato di Castelnuovo di Garfagnana, alla presenza dei sindaci dei comuni componenti, la cerimonia di inaugurazione di tre nuovi mezzi in dotazione per gli interventi di protezione civile e polizia locale

martedì, 6 ottobre 2020, 10:59

Torna "Autunno Apuano", il consueto appuntamento organizzato dal Parco delle Apuane per scoprire e vivere l'area protetta nella stagione che precede l'inverno. Quest'anno l'evento è infrasettimanale, calendarizzato nel giorno della vendemmia presso la Geopark Farm di Bosa di Careggine