Garfagnana



“De profundis” per bar e ristoranti: il decreto affossa il settore

lunedì, 26 ottobre 2020, 16:33

di simone pierotti

Un incubo: non si può definire diversamente l’annus orribilis che sta vivendo il settore della ristorazione, dei bar, dei pub e similari, e non soltanto. L’estate era servita da ancora di salvataggio per l’economia di tante attività ma oggi, il nuovo Dpcm, in vigore da questa mattina, taglia le gambe a un intero settore che, alle 18, sarà costretto ad abbassare le serrande.

Una sorta di coprifuoco mascherato dato che in Valle del Serchio, più che in altre zone, dopo quell’ora sembrerà di vagare in un deserto e non ci saranno alternative che non quella di chiudersi in casa.

Sorpreso e dispiaciuto dal provvedimento Giordano Andreucci del popolare ristorante Il Pozzo di Pieve Fosciana: “Più che altro vedo l’inutilità di questo stop! Ci hanno fatto adeguare a norme stringenti lo scorso maggio e abbiamo investito ancora soldi. La verità è che in tutto questo tempo sono mancati i controlli, o almeno ci sono stati solo in alcune zone e per determinati settori. Da me per esempio, non sono mancati. Non capisco quale concetto hanno del nostro lavoro gli esperti che prendono questi provvedimenti. Noi abbiamo dimezzato i coperti, abbiamo la distanza sociale, abbiamo rispettato le regole, non si trova un nesso logico”.

Quali saranno le conseguenze immediate del provvedimento? “Noi non abbiamo l’asporto, a parte le pizze. Capite che tenere aperto per me ha un costo notevole che non ammortizzo completamente né con i pranzi né con le pizze. Resteremo comunque aperti per continuare a fornire un servizio. Adesso mi attenderei aiuti concreti ma non come in questi mesi, con contributi erogati con difficoltà e con gravi disparità. Purtroppo le associazioni di categoria sono assenti. Le problematiche erano ben note da tempo, lo Stato annunciava da tempo che ad ottobre i casi sarebbero ripresi, perché non hanno fatto i controlli? Perché non hanno aumentato i vagoni sui treni, solo per fare un esempio? Oggi siamo noi ristoratori, e non solo, a pagare il prezzo di tutto questo!”.

Tempi duri per il settore: nemmeno un mese fa, a Borgo a Mozzano, aveva chiuso i battenti il “Colto e Mangiato”, una scelta probabilmente che ha precorso i tempi.

Parole pesanti arrivano dal titolare del bar attiguo, punto di riferimento per tutti, il Blu Matisse. Pietro Allegretti: “Questo è il colpo finale all’economia italiana, è una situazione insostenibile. Sono arrabbiato, che senso ha per noi rimanere aperti con la chiusura alle 18? Ci rifletterò ma sarà difficile rimanere aperti in queste condizioni, siamo al suicidio completo!”.

Situazione meno pesante, in parte per il bar Da Beppe in località Piano Pieve, grazie ad una clientela ed a servizi diversificati: “Noi chiudiamo generalmente alle 19:30 e quindi ci toglieranno un’ora e mezzo di lavoro, ma il grosso della clientela lo facciamo prima delle 15. Abbiamo un locale ampio quindi per il momento non abbiamo avuto ripercussioni perché i clienti si sentono sicuri e abbiamo anche altri servizi, come l’edicola, una delle poche della zona. Siamo a conduzione familiare e questo, oggi, è un grosso vantaggio ma capisco la situazione difficile, anche drammatica, di chi gestisce attività di ristorazione e magari ha dipendenti”.

Senza parole è Stefano Pioli del bar Aurora Dal Nando di Castelnuovo, già duramente colpito dal lockdown di primavera. “La chiusura toccherà tutti, non solo noi bar ma anche chi lavora con noi, l’indotto, magazzini, alimentari, beverage, settori che saranno massacrati. Ci hanno fatto rispettare regole per contenere il contagio, ma non hanno mai fatto controlli in nessun settore. Non hanno messo un rimedio per non arrivare a questo e adesso ci chiedono un nuovo sacrificio che vuol dire per tanti, chiudere. Per noi vuole dire dimezzare la forza lavoro, mandare in cassa integrazione tre dipendenti, oltre a lavorare sotto pressione, sapendo di non incassare perché la gente è terrorizzata e non esce. Ci dava respiro l’orario serale solo per andare avanti e sopravvivere, ora ci hanno tagliato le gambe. Mi auguro che le associazioni di categoria scendano in piazza! Il covid esiste ma la situazione è diversa rispetto a marzo, non è giusto che ce la facciano pagare a noi”