Due tamponi positivi nel comune di Sillano-Giuncugnano

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 6 ottobre 2020, 08:25

Dopo il ‘tutto esaurito’ registrato con la conferenza con il prof. Pregliasco, focalizzata sulle misure per contenere la pandemia di Covid-19, la Croce Verde P.A. Lucca non si ferma. Per la metà di ottobre, in programma alcune iniziative destinate non soltanto ai soci, ma anche a tutti i giovani aspiranti...

lunedì, 5 ottobre 2020, 16:16

Oggi è il giorno del dolore e del lutto a Pieve Fosciana per la tragica morte di Elena Bursuc, la donna di origini rumene, investita sabato notte nei pressi dell’incrocio che dalla strada principale porta a Sillico.

lunedì, 5 ottobre 2020, 16:07

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto vicino Valmozzola, nel comune di Parma, alle 15.27 di oggi, ad una profondità di 61 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. E' stato avvertito bene anche in alcune località della Garfagnana e della Lucchesia

lunedì, 5 ottobre 2020, 15:02

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 ottobre, sono 75. In Valle del Serchio si sono registrati ben 16 casi: Barga 6, Castelnuovo Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 4, Pieve Fosciana 2, Sillano Giuncugnano 1

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:43

In Toscana sono 15.764 i casi di positività al Coronavirus, 185 in più rispetto a ieri (101 identificati in corso di tracciamento e 84 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 5 ottobre 2020, 11:28

Sabato 10 ottobre alle ore 17 a Castiglione di Garfagnana presso la sede della Filarmonica Alpina si terrà la presentazione del libro "Maldimare" curato dal fotografo Andrea de Maria e dalla scrittrice e poetessa Nily Raouf.