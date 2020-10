Garfagnana



Enalcaccia: "Non è questo il modo di rappresentare il mondo venatorio"

martedì, 6 ottobre 2020, 12:34

La sezione provinciale Enalcaccia P.T. di Lucca non resta in silenzio di fronte ai grandi manifesti affissi in alcune zone della città dall’Associazione Lucca per l’Ambiente.



"La campagna di disprezzo contro la caccia ed i cacciatori - esordisce - riaffiora ciclicamente nelle sue molteplici forme e versioni, dapprima si manifesta nelle sedi istituzionali, poi sui giornali e sui social, ed infine con l’affissione nelle città di grandi manifesti. Una sorta di odio atavico, del tutto infondato e ingiustificato, induce il mondo ambientalista più radicale a considerare i cacciatori come dei veri e propri assassini, mentre nella realtà dei fatti sono proprio i cacciatori i rappresentanti, nonché i primi difensori, di un mondo rurale che ormai sta scomparendo".



"I cacciatori - spiega - proprio perché, in verità, sono i primi ambientalisti, tutori e guardiani del bosco, hanno sempre inteso confrontarsi democraticamente con il mondo ambientalista, nel rispetto reciproco e nei limiti di una sana dialettica civile. Tale sano confronto (e perché no, talvolta, scontro) dialettico è, purtroppo, venuto meno da parte dell’Associazione Lucca per l’Ambiente, la quale da ieri ha affisso grandi manifesti in alcune zone della città di Lucca con un messaggio fuorviante e inaccettabile sulla legittimità dell’attività venatoria! Tali manifesti inducono e inneggiano al disprezzo (per non dire all’odio) verso coloro che esercitano un’attività rigidamente regolata dalla legge, radicata nel tempo e negli anni, che può considerarsi ad ogni effetto parte integrante della storia e della cultura di questo Paese".



"Ci è piaciuta molto la frase riportata dal CCT che vogliamo anche noi rimarcare: “le vere mani insanguinate, non sono quelle dei cacciatori, ma di coloro che hanno partorito ed affisso, quegli inqualificabili manifesti” - conclude -. Ancora un volta siamo davanti ad attacchi inqualificabili e ingiustificabili che non possono passare sotto silenzio, la Sezione Provinciale Enalcaccia Pesca e Tiro di Lucca invita, quindi, tutti i concittadini a riflettere su quanto avvenuto e a mettere in campo una “resistenza culturale” per il rispetto delle regole fondamentali del vivere civile e democratico".