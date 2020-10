Garfagnana



Esenzione suolo pubblico: Confesercenti scrive a tutti i comuni

venerdì, 16 ottobre 2020, 11:31

“A noi interessano i risultati e la consapevolezza di averli ottenuti grazie all’impegno dei nostri dirigenti nazionali. Gli spot li lasciamo agli altri”. Con queste parole il responsabile Anva Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto commenta la conversione in legge del “Decreto Agosto”, che esonera dal pagamento del suolo pubblico per il periodo compreso fra l’1 marzo e il 15 ottobre i titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.



“Cantare vittoria non è nel nostro stile se prima non portiamo a casa il risultato finale – insiste Del Sarto -. Se infatti ci sono Comuni come Lucca che hanno autonomamente deciso di eliminare il suolo pubblico per tutto il 2020 e quindi sono al riparo da questo provvedimento, ce ne sono altri che invece hanno provveduto solo a riduzioni o cancellazioni parziali. A queste amministrazioni ci rivolgeremo ufficialmente con singole comunicazioni affinchè provvedano all’esonero".



"E provvedano di conseguenza – conclude il responsabile Anva Toscana Nord – al rimborso di quanto pagato o in forma diretta o, se non possibile, come anticipo dei futuri canoni. Su questo non faremo sconti ai Comuni che, in alcuni e per fortuna pochi casi, sembrano considerare gli ambulanti attività di serie B. Anche di questo parleremo nell’assemblea degli operatori lucchesi in programma mercoledì 21 alle 15 presso la sede Confesercenti Toscana Nord in viale delle Tagliate”.