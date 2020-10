Garfagnana



Filca Cisl: “Ancora una morte bianca, una sconfitta per il mondo del lavoro”

giovedì, 29 ottobre 2020, 08:52

Dopo l’incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio nella cava di Borra Larga, sulle Alpi Apuane, è il sindacato Filca Cisl Toscana Lucca e Massa Carrara a prendere la parola.

”Non è possibile nel 2020 morire ancora sul lavoro – esordisce -. Negli ultimi anni nelle cave, tra le due province, è una strage. I ritmi sono molto alti, macchinari sempre più veloci, il marmo che viene estratto oggi è 10 volte di più di quello di 10 anni fa”.



“Non si deve pensare solo al profitto- incalza -. L’età media dei lavoratori è sopra i 50 anni, deve essere ringiovanito il settore e serve maggiore formazione. Non si può continuare così. Occorre riaprire un tavolo istituzionale. La Filca Cisl Toscana Lucca e Massa Carrara si stringe intorno al dolore della famiglia del lavoratore”.

Per questo le tre organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil dei territori di Lucca e Massa Carrara proclamano 8 ore di sciopero per l’intero settore del lapideo delle due provincie per giovedì 29 ottobre.