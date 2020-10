Garfagnana



Gaia, bollette in arrivo in Garfagnana

lunedì, 26 ottobre 2020, 16:29

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei comuni di Camporgiano, Gallicano e Giuncugnano. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 23 novembre.



Gli utenti che desiderano ricevere informazioni sulla propria bolletta dell'acqua o effettuare pratiche sul proprio contratto di fornitura possono chiamare il numero verde GAIA 800-223377, gratuito da fissi e mobili. Un altro modo per mettersi in contatto con GAIA è attraverso il sito web istituzionale del Gestore (www.gaia-spa.it), in cui è presente una scheda di contatto che consente di scegliere se ricevere assistenza telefonica da parte di un operatore GAIA o se prenotare un appuntamento presso uno degli sportelli presenti sul territorio. Gli sportelli al pubblico di GAIA sono aperti, ma in questo periodo di emergenza sanitaria è possibile accedervi solo previo appuntamento con un consulente, al fine di mettere in atto tutte le misure di prevenzione opportune ed evitare il rischio di assembramenti in luoghi chiusi.



Altri strumenti a disposizione dell'utenza sono lo sportello online, per la gestione online di tutte le pratiche da PC, e la APP per smartphone, strumenti informativi intuitivi che permettono di semplificare l'accesso ai servizi del Gestore. GAIA S.p.A. è inoltre presente su tutti i social network più diffusi: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.