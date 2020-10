Garfagnana



Garfagnana protagonista nel nuovo libro di Fabio Strinati

giovedì, 29 ottobre 2020, 19:11

È da poco uscito l’ultimo libro del poeta ed esperantista marchigiano Fabio Strinati, dal titolo: “Toscana-Venezia solo andata”. Sono diversi i componimenti lirici (tutte quartine), dedicati a luoghi e paesi della Garfagnana.

La copertina della raccolta poetica, dal titolo “Amico Viaggiatore”, è un’ opera originale dell’artista napoletano Flavio Berti.

Il libro, è dedicato all’attrice Mirella D’Angelo.

“Un giovane poeta s’innamora perdutamente del suo viaggio. Un sentiero che lo porterà a scrutare, col binocolo della curiosità, luoghi e paesaggi pregni di natura e di Storia. Luoghi osservati con minuziosità, attraverso gli occhi di chi è appassionatamente stregato, a tratti, dal proprio flebile peregrinare. Una silloge poetica che, come un lungo diario di viaggio, tanto assomiglia a una storia vissuta in solitaria, all’interno di un percorso completamente assorto che, con naturalezza, sfocia in immagini nella mente dell’autore”.

Prefazione del medico e poeta Zairo Ferrante. Postfazione del cantautore Rocco Rosignoli.