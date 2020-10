Garfagnana



Gaspari: "A Castiglione abbiamo quattro positivi al Coronavirus"

giovedì, 29 ottobre 2020, 17:43

Il primo cittadino di Castiglione di Garfagnana, Daniele Gaspari, torna ad aggiornare i propri concittadini sulla situazione contagi nel suo comune:



"Carissimi concittadini e concittadine,

dopo un lungo periodo nel quale il Covid era tornato a diffondersi in Valle del Serchio, speravamo che si fosse dimenticato almeno di Castiglione, ma proprio ieri sera ho avuto la comunicazione del primo caso di positività al Covid 19 della seconda fase, nella prima fase erano stati 2; stamattina purtroppo ho ricevuto la notizia di un caso di positività di un bimbo della Scuola Materna che ha comportato l'immediata chiusura della scuola e la messa in quarantena di tutti i 16 piccoli alunni con le loro 2 docenti ed i 2 collaboratori scolastici.



Inoltre oggi ho ricevuto la comunicazione da parte della Asl di ulteriori 2 casi che fanno salire a 4 gli attuali contagiati del nostro comune. Dalle prime notizie i contagiati non manifestano sintomi importanti.



In pochi giorni anche il nostro comune è stato interessato di nuovo dal virus, ed il rapido aumento dei contagi devi farci riflettere sul giusto matenimento di tutti gli accorgimenti di sicurezza, soprattutto per il distanziamento sociale e l'uso corretto delle mascherine, senza dimenticarsi del continuo ed attento lavaggio con sanificazione delle mani.



Piccoli atteggiamenti ma se eseguiti con attenzione e responsabilità aiuteranno la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari.



Dobbiamo imparare a convivere con questo virus, ma con il dovuto rispetto!



...e voglio ancora e fortemente ribadire l'importanza di attenersi al rispetto del Decreto e delle disposizioni regionali e sanitarie, ponendo ancora molta più attenzione a quanto da tutti già fatto fino ad oggi.

A nome mio e per conto di tutta l'Amministrazione Comunale vogliamo augurare ai soggetti contagiati e alla loro famiglie di superare questo imprevisto e difficile momento, vi siamo vicini con affetto".

Il Sindaco



Gaspari Daniele