Garfagnana



I Lions sbarcano a Piazza al Serchio per lotta al diabete

sabato, 10 ottobre 2020, 17:36

Oggi (sabato 10 ottobre) a Piazza al Serchio, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, Lions Club Garfagnana ha eseguito 106 FINDRISC test completi di misurazione della glicemia. Supportati dalla sinergia in essere con le Misericordie della Toscana, in particolare con la Confraternita di Piazza al Serchio e Camporgiano e con l'Associazione Diabetici Lucchesi, il sostegno della concessionaria Renualt e Dacia F.lli Biagioni.



"Il Diabete Mellito di tipo 2 - spiega Lions - è una patologia che ha le dimensioni di un’epidemia globale, che colpisce uomini, donne e bambini di ogni età e che può causare danni al cuore, ai vasi sanguigni, agli occhi, ai reni, al sistema nervoso, all’intero organismo. Per tutto questo, e molto altro, il diabete è considerato un’emergenza sanitaria mondiale e noi Lions siamo impegnati nella sua lotta. Il diabete Mellito di tipo 2 può essere prevenuto con uno stile di vita corretto".



"Per questo, noi Lions - conclude -, siamo impegnati nella somministrazione del FINDRISC test e nella misurazione della glicemia. Fino ad oggi abbiamo somministrato circa 339 test con misurazione della glicemia, scoperto 31 persone diabetiche che non sapevano di esserlo. Prossimo appuntamento il 14 novembre a Gallicano e Camporgiano, saremo presenti nella giornata mondiale di lotta al diabete. I Lions non si fermano. Chi vuole può fare il test on line a questo indirizzo web: https:// diabete.lions108la.it/lcidiabete Cambiando il nostro stile di vita possiamo evitare di sviluppare il diabete mellito di tipo 2".