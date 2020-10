I lupi sul Corchia vincono il primo premio al Festival Internazionale Monthfoto

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 12 ottobre 2020, 16:41

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 ottobre, sono 113. In Valle del Serchio, nello specifico, sono 17 i nuovi casi: Barga 4, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo Garfagnana 1, Fabbriche di Vergemoli 2, Gallicano 5, Molazzana 1, Villa Collemandina 1

lunedì, 12 ottobre 2020, 16:25

In Toscana sono 18.626 i casi di positività al Coronavirus, 466 in più rispetto a ieri (335 identificati in corso di tracciamento e 131 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:31

Primi fiocchi di neve al Passo delle Radici, tra il comune di Castiglione di Garfagnana e il comune di Frassinoro. La provincia di Modena fa sapere che, dalla notte di domenica, sono scesi in tutto cinque centimetri

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:27

Il commento del primo cittadino, Francesco Angelini, in merito all'aumento dei contagi anche nel comune di Pieve Fosciana

domenica, 11 ottobre 2020, 17:06

In una stagione in cui le varie attività si svolgono a singhiozzo, la Garfagnana conquista un titolo tricolore grazie alla coppia composta da Piero Pennacchi, di Pianacci, e Michele Bandini, di Careggine, campioni d’Italia nel tiro della forma di formaggio, categoria 20 kg

domenica, 11 ottobre 2020, 15:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 ottobre, sono 143. In Valle del Serchio si registrano altri 21 nuovi casi: Barga 7, Borgo a Mozzano 4, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia 2, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 2, San Romano in Garfagnana 3; Pescaglia 1