Garfagnana



I provvedimenti della Regione: lotta agli assembramenti, stop agli sport dilettantistici

sabato, 24 ottobre 2020, 13:44

di simone pierotti

Anche la Regione Toscana decide di dare un giro di vite, dopo la recente crescita esponenziale dei casi di covid-19. Il presidente Eugenio Giani, tramite una diretta social, ha presentato i provvedimenti contenuti nella nuova ordinanza anti-covid e le misure che verranno prese nei prossimi giorni.

La diretta è avvenuto da un luogo simbolo della lotta alla pandemia, l’ospedale di Careggi. “Siamo in una situazione di allerta – ha spiegato Giani – non in emergenza dato che è sotto controllo ma dobbiamo attuare provvedimenti restrittivi. Non sono tanto, per il momento, i posti in terapia intensiva a preoccuparci, ma l’aumento di ricoveri da covid, oggi 640, e l’aumento dei casi di positività, arrivati a 1526 quotidiani”.

Le misure contenute nell’ordinanza si indirizzano in tre ambiti: sanitario, rapporto con i comuni e ordine pubblico e sport di contatto. Sarà costituita una Centrale di tracciamento che consentirà di reclutare nuovo personale per agevolare le operazioni di ricostruzione dei contatti dei soggetti positivi e per i provvedimenti di quarantena; ci sarà una Centrale operativa di coordinamento per ciascuna delle tre aree vaste ASL. Verranno acquistati 50mila test rapidi alla settimana per aumentare il numero di tamponi, a partire dagli operatori sanitari alla scuola. Per quanto riguarda gli ospedali, nuove limitazioni alle visite ai pazienti, consentite soltanto in rari casi.

L’ordinanza disciplina anche i rapporti con i comuni che potranno rivolgere interventi mirati di ordine pubblico e contrasto agli assembramenti: come ha sottolineato Giani, verranno messi in campo tutti i mezzi consentiti.

Per quanto riguarda gli sport di contatto dilettantistici, dopo lo stop a livello nazionale a quelli giovanili e di livello provinciale, è arrivato lo stop, per un mese, a gare e competizioni ufficiali anche per il resto dell’attività. Pertanto, da domani, fermi tutti i campionati regionali. Saranno consentiti solamente gli allenamenti. “E’ un provvedimento di buon senso e gli stessi presidenti delle federazioni sportive da me interpellati, mi hanno confermato le grandi preoccupazioni di società e famiglie”.

Attesi provvedimenti anche per la scuola e i centri commerciali ma sono stati rinviati ad inizio settimana, dopo gli incontri, già programmati, con le varie categorie. L’idea della Regione è di determinare una percentuale (il 50%?) di didattica a distanza sul totale delle ore di lezione per le classi 2-3-4 delle scuole superiori per almeno due mesi. Per quanto riguarda i centri commerciali verranno concertate le modalità di ingresso della clientela con le associazioni di categoria.