Il decreto colpisce anche lo sport individuale: disagi per i circoli di tennis

mercoledì, 28 ottobre 2020, 16:07

di simone pierotti

L’ultimo dpcm ha colpito pesantemente il mondo dello sport dilettantistico e giovanile, stoppato per un mese, almeno per adesso. L’interruzione era nell’aria ed attesa per quanto riguarda gli sport di squadra e di contatto, i primi a “cadere” sotto i colpi dei vari decreti che, è evidente, sono partiti dal bloccare quelle attività non fondamentali che mettono a contatto tante persone.

Stavolta, tuttavia, si è andati oltre perché il decreto ha colpito pesantemente anche gli sport individuali. Chi pensava che discipline come il tennis, probabilmente la prima a ripartire in assoluto lo scorso giugno, fossero immuni, si sbagliava!

Oltre a fermare ogni genere di competizione se non quelle di livello nazionale ed internazionale, il decreto ha bloccato gli allenamenti per atleti non agonisti in strutture al coperto. Consentiti invece gli allenamenti per tutti all’aperto. Nessun problema quindi? Per niente: siamo nel periodo invernale e i campi da gioco outdoor sono pressoché inutilizzabili: le strutture coperte, i cosiddetti “palloni”, sono l’unica alternativa per i circoli di tennis che, al momento, possono far giocare soltanto gli atleti agonisti, che generalmente arrivano a circa il 20% - 30% del totale. La disquisizione è tecnica più che sostanziale: in Valle del Serchio operano alcuni circoli tennistici formati quasi totalmente da amatori, alcuni dei quali si sono tesserati con tessera Fit agonistica per partecipare a quei (rari) tornei di categoria.

“Noi abbiamo circa 120 tesserati come non agonistici e 40 agonisti – spiega il presidente del T.C. Garfagnana Moreno Guidi – e, in questa stagione, abbiamo aperto due campi in terra rossa al coperto. Ovviamente la nostra attività è penalizzata, stiamo perdendo tantissime ore di prenotazioni e corsi. L’unico escamotage sarebbe quello di tesserarsi come agonista per questi ultimi due mesi dell’anno ma il passaggio prevede costi non indifferenti”. Nella vicina Pieve Fosciana ci sono due campi da gioco all’aperto, ma solo quello in cemento è tuttora fruibile, almeno finchè reggerà il tempo.

Identico problema per il T.C. Valle del Serchio di Gallicano, gestito da Manuel Mucci: “Abbiamo due campi, uno coperto e uno all’aperto. Per fortuna il decreto non ci penalizza più di tanto perché ho il 40% atleti agonisti, tanti altri si stanno adeguando in questi giorni, gli altri per adesso giocano nel campo all’aperto. Allo stesso modo vanno avanti i corsi per bambini, se non sono agonisti giocano all’aperto fino a che il tempo reggerà”.

Abbiamo parlato poi con l’istruttore Daniele Vantaggioli, che organizza i corsi presso il T.C. Bagni di Lucca, storico circolo nel quale hanno mosso i primi passi atlete professioniste come Jasmine Paolini e le sorelle Pieri: “Qua ci sono quattro campi, di cui due coperti e due all’aperto. Personalmente la disposizione è poco chiara, il dpcm di fatto non dà il via libera a tutti gli atleti agonisti in impianti al chiuso ma solo a quelli di interesse nazionale. Tuttavia c’è un’interpretazione della Fit che darebbe l’ok ma attende un ulteriore chiarimento dal Governo. Ritengo assurdo che si considera una struttura a pallone “pressostatico” come una palestra chiusa in quanto c’è un ricambio continuo di aria, dimostra purtroppo che chi prende queste decisioni, non conosce le materie nel dettaglio. Al momento proseguono i corsi all’aperto ma il disagio e la rimessa economica per il circolo sono evidenti, in un momento in cui il Tennis Club stava ripartendo a buoni ritmi. Mi dispiace soprattutto che venga tolto a tanti bambini un diversivo importante, non si capisce quale danno si sta facendo alla crescita dei nostri ragazzi”.

Nella stessa barca si trova Marco Passarini del T.C. Barga: “Noi abbiamo due campi al coperto, uno con pallone pressostatico e un altro con tecnostruttura, più un campo all’aperto. Stavamo lavorando a pieno regime, adesso ho dovuto bloccare i corsi per i bambini, oggi ho affittato per tre ore il campo all’aperto! Solo i 15 agonisti, con tessera Fit, possono giocare mentre il giro di quasi 100 appassionati è rimasto al palo! Noi avevamo fatto degli investimenti notevoli, abbiamo costi fissi solamente per tenere a pressione il pallone che, per ragioni tecniche, non può essere smontato. Questo provvedimento è fatto davvero male e ci penalizza fortemente. In teoria tutti i non agonisti, versando il costo della tessera Fit agonistica, e sostenendo la visita medica agonistica, potrebbero continuare a giocare ma mi pare assurdo dover sostenere una spesa di circa 100 euro per meno di due mesi. Siamo alla contraddizione completa, anche perché il pallone del tennis non è una vera e propria struttura chiusa, non ci sono rischi di contagio in uno spazio così grande e per due persone!”.