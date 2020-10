Inaugurato un DAE nel paese di Vallico Sotto

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 7 ottobre 2020, 12:34

La notizia era, ovviamente, già nell'aria vista la situazione in cui stiamo vivendo da molti mesi che, tra l'altro, negli ultimi giorni ha purtroppo avuto un peggioramento riscontrando un maggior numero di contagi da Covid-19 nella nostra zona e non solo

martedì, 6 ottobre 2020, 18:51

Nell’ambito territoriale di Lucca cinque studenti sono risultati positivi al Covid, di cui tre “a bassa carica virale”: tutti in Valle del Serchio

martedì, 6 ottobre 2020, 14:55

Codice giallo per temporali e mareggiate su gran parte della Toscana dalle 20 di stasera, martedì 6 ottobre, alle 12 di domani, mercoledì. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Regione Toscana in conseguenza al permanere delle condizioni di variabilità perturbata sulla Toscana

martedì, 6 ottobre 2020, 14:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 ottobre, sono 68. In Valle del Serchio sono in tutto cinque: Barga 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 1, Sillano Giuncugnano 1

martedì, 6 ottobre 2020, 14:28

In Toscana sono 15.973 i casi di positività al Coronavirus, 209 in più rispetto a ieri (125 identificati in corso di tracciamento e 84 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 6 ottobre 2020, 12:34

La sezione provinciale Enalcaccia P.T. di Lucca non resta in silenzio di fronte ai grandi manifesti affissi in alcune zone della città dall’Associazione Lucca per l’Ambiente