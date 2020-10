La Asl cerca 100 operatori sanitari per l'emergenza Covid

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 27 ottobre 2020, 13:18

Oltre 25 milioni di euro: è la somma che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca destinerà nel 2021 per la realizzazione degli interventi istituzionali propri e di soggetti terzi

martedì, 27 ottobre 2020, 12:42

C’è perplessità e rammarico nella categoria degli ambulanti. Se ne fa espressione la Cna commercio su aree pubbliche, valutando le nuove disposizioni dell’ultimo decreto

martedì, 27 ottobre 2020, 12:26

Le aziende stanno risentendo in maniera significativa del forte affanno in cui si trovano le Asl nella gestione dei tamponi per l'individuazione delle persone contagiate dal covid

martedì, 27 ottobre 2020, 10:57

L’ambito turistico Garfagnana Media Valle del Serchio presenta il nuovo marchio che andrà a promuovere l’offerta turistica dei 19 comuni che lo compongono e che accompagnerà il racconto del grande patrimonio naturale, artistico, architettonico ed enogastronomico che rende questo territorio unico

martedì, 27 ottobre 2020, 10:48

Terzo appuntamento per il mese di ottobre dei Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio: il 29 ottobre alle ore 21 “La castagna nell’immaginario popolare: leggende, miti, credenze” a cura del Museo stesso

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:48

La Regione Toscana, prima Regione in Italia, si avvia verso la riduzione al 50% della capienza dei bus con l'obiettivo di garantire un più elevato standard di sicurezza anti Covid a studenti e lavoratori