Garfagnana



Lockdown parte seconda per le palestre: “Vanificati tutti i nostri sacrifici”

martedì, 27 ottobre 2020, 17:32

di simone pierotti

L’ultimo temuto dpcm di Conte ha colpito alcune categorie in particolare: provvedimenti da puro cecchino che hanno colpito e (in parte) affondato, tra i tanti, il settore delle palestre. Non è infatti consentito svolgere attività sportiva in spazi chiusi ma è consentito, ironia della sorte, all’aperto: inutile soffermarci sulle condizioni climatiche della Garfagnana in questa stagione …

Monica Gemignani della palestra Antares di Piazza al Serchio è avvilita: “La palestra è chiusa, io faccio anche servizio di personal trainer ma sembra che non possa nemmeno allenamento individuale. In questi mesi avevamo seguito protocolli alla lettera, compiuto sacrifici anche economici, ridotto il numero dei clienti. Era cambiato completamente la modalità di lavorare, e per cosa? Per poi chiudere! La stagione era comunque difficile, con un calo vistoso anche nel periodo della riapertura. Abbiamo fatto di tutto, nella fase del lockdown abbiamo fornito un servizio gratuito on-line ai nostri clienti, a cui avevano dato voucher equivalenti ai periodi di cui non avevano usufruito. Adesso ci auguriamo che sia solo un mese di sosta. Prevedo che sarà un inverno complicato dal punto di vista lavorativo. Purtroppo hanno colpito nel mucchio senza fare controlli su chi non seguiva le regole, noi che abbiamo fatto grossi sacrifici ci ritroviamo fortemente penalizzati”.

Chiusura anche per la palestra Plaza di Borgo a Mozzano. “Un decreto per molti versi oscuro e interpretabile – esordisce il responsabile Lorenzo Luvisi – ma di fatto siamo chiusi. Con tanti sacrifici, dopo la prima chiusura ci eravamo messi sotto, fatto ripartire tutti i servizi, il calo c’era stato, circa il 30%, comunque confidavo nella stagione invernale che purtroppo non ci sarà, se non in parte. La stagione 2020 è pressoché compromessa, è difficile essere ottimisti oggi”.

“Con immenso dispiacere siamo a comunicarvi che da domani il nostro centro sarà obbligato a chiudere nuovamente le sue porte. Mesi di sacrifici da parte di tutti (noi e voi) non sono serviti a niente! Abbiamo fatto tutto quello che ci era stato chiesto di fare, seguito tutte le regole che ci erano state imposte e rispettato tutti i protocolli di sicurezza, ma non è bastato”: questo è il testo del messaggio postato dai responsabili della palestra Body Planet di Castelnuovo di Garfagnana.

“La situazione non era certamente rosea – sottolinea Maurizio – ma eravamo ripartiti, se pur con un calo del 40-50%. Dopo l’estate è tornata la paura tra la gente, i casi di covid nella zona e i discorsi sulla stampa non hanno certamente incentivato la gente ad uscire. Non mi è piaciuto assolutamente l’atteggiamento avuto dal governo nei nostri confronti, ci hanno fatto adeguare a norme di sicurezza anche onerose ma noi lo abbiamo fatto volentieri perché la salute viene prima di tutto, poi sette giorni ci hanno detto di essere sotto esame, bene, noi e tanti nostri colleghi eravamo in regola, perché quindi chiudere? Lo Stato non è stato in grado di contenere il virus negli ambienti pubblici, vedi i trasporti, vedi la scuola, vedi le case di riposo dove stanno tornando i casi: se lo Stato ha fallito, perché se la deve prendere con chi lavora?”.

Sacrifici vani anche per la Life Fitness Lab di Fornoli, gestita da Samuele Fiori: “Siamo ovviamente chiusi e abbiamo subito attivato un palinsesto on-line per chi vuole, per gli altri clienti abbiamo congelato gli abbonamenti. C’è amarezza perché eravamo ripartiti, il calo c’era stato ed era evidente soprattutto in autunno, anche se da parte nostra siamo stati sempre attenti a tutte le norme più rigide. Abbiamo sempre lavorato in un ampio spazio con un massimo di 8 persone compresi gli istruttori, avevamo ingressi scaglionati e su prenotazione, distanziamento di 2,5 metri come minimo, le docce erano state riaperte solo dopo l’estate e con pannelli divisori. Adesso restiamo in attesa, mi auguro ci siano aiuti economici”.

Anche la palestra Masterfit di Gallicano è chiusa ma, tramite la propria pagina social, ha annunciato che proseguiranno i corsi svolti all’aperto.