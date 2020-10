Maltempo, allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 4 ottobre 2020, 12:19

Nuovo caso positivo al Covid-19 a Gallicano. A darne notizia il primo cittadino David Saisi che ha spiegato come il paziente sia a casa già da qualche giorno e come tutta la famiglia sia in isolamento

domenica, 4 ottobre 2020, 08:08

Tragedia questa notte. Una donna di 63 anni, di nazionalità rumena ma residente nella zona di Pieve Fosciana, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada per il Passo delle Radici, al bivio per Sillico

sabato, 3 ottobre 2020, 17:30

Si è svolta quest’oggi a Roma l’assemblea nazionale dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, giunto al suo 20° anno. Per la Valle del Serchio, era presente Castiglione di Garfagnana, rappresentata dal consigliere delegato alla cultura Roberto Tamagnini, che aveva anche la delega dei comuni di Barga e Coreglia Antelminelli

sabato, 3 ottobre 2020, 15:04

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 ottobre, sono 67. Sono nove in tutto i casi che l'azienda segnala oggi in valle del Serchio: Barga 3, Camporgiano 2, Castelnuovo Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 2

sabato, 3 ottobre 2020, 14:58

In Toscana sono 15.391 i casi di positività al Coronavirus, 197 in più rispetto a ieri (97 identificati in corso di tracciamento e 100 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 3 ottobre 2020, 14:12

Continuano a manifestarsi sulla Toscana gli effetti del profondo vortice depressionario centrato sulla Francia, con afflusso di aria instabile e una nuova perturbazione attesa per la sera di domani, domenica 4 ottobre