Maltempo, ancora allerta temporali

giovedì, 15 ottobre 2020, 15:39

In Toscana sono 20.262 i casi di positività al Coronavirus, 581 in più rispetto a ieri (509 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 15 ottobre 2020, 12:59

Questo è quanto ha chiesto il presidente della Provincia, Luca Menesini, nella lettera al presidente della Regione, Eugenio Giani, scritta proprio per illustrare la situazione del trasporto pubblico in provincia di Lucca

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:20

Per facilitare la vita ai cittadini, Garfagnana Ecologia Ambiente Srl ha adottato e messo a disposizione per 13 comuni della provincia di Lucca Junker, un servizio fruibile tramite APP (per smartphone Android o Apple) che riconosce con un solo clic quello che stiamo gettando e ci dice come fare secondo...

mercoledì, 14 ottobre 2020, 21:51

I vigili del fuoco di Castelnuovo sono intervenuti nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, per un cervo rimasto intrappolato in una rete di recinzione metallica in un terreno agricolo a Careggine

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:26

La denuncia delle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil: "Necessario per garantire i servizi in emergenza Covid19. Dichiariamo subito lo stato di agitazione"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:18

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 ottobre, sono 146. In Valle del Serchio sono in tutto 11 i nuovi casi: Barga 1, Pescaglia 1, Borgo a Mozzano 2, Camporgiano 2, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 3, San Romano in Garfagnana 1