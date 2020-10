Menesini scrive a Giani: "Abbassare percentuale riempimento bus"

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 15 ottobre 2020, 15:39

In Toscana sono 20.262 i casi di positività al Coronavirus, 581 in più rispetto a ieri (509 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 15 ottobre 2020, 13:22

Penisola ancora interessata da una depressione con tempo instabile a tratti anche in Toscana. In particolare quasi tutta la costa, a partire dalla Versilia fino al golfo di Follonica, e l’Arcipelago

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:20

Per facilitare la vita ai cittadini, Garfagnana Ecologia Ambiente Srl ha adottato e messo a disposizione per 13 comuni della provincia di Lucca Junker, un servizio fruibile tramite APP (per smartphone Android o Apple) che riconosce con un solo clic quello che stiamo gettando e ci dice come fare secondo...

mercoledì, 14 ottobre 2020, 21:51

I vigili del fuoco di Castelnuovo sono intervenuti nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, per un cervo rimasto intrappolato in una rete di recinzione metallica in un terreno agricolo a Careggine

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:26

La denuncia delle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil: "Necessario per garantire i servizi in emergenza Covid19. Dichiariamo subito lo stato di agitazione"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:18

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 ottobre, sono 146. In Valle del Serchio sono in tutto 11 i nuovi casi: Barga 1, Pescaglia 1, Borgo a Mozzano 2, Camporgiano 2, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 3, San Romano in Garfagnana 1