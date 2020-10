Garfagnana



Mese ricco di eventi in Garfagnana

venerdì, 2 ottobre 2020, 14:24

Mese ricco di eventi in Garfagnana, a partire da questa domenica con “Dogs on tour” a cura di Valentina Lucchesi, in occasione dell'evento “Sentiero dell'Ariosto" a Castelnuovo di Garfagnana, mentre l'Ass. Wild Trails organizzerà l'escursione “Apuane - Le Tre Cime! Ultra Hike”: sabato 10 invece accompagnerà i presenti dal Marianna al Monte Forato e domenica 11 sarà visitabile l'Altalena del Monte Forato con l'Associazione Garfagnana Guide, come anche domenica 18 e 25 ottobre.

Nel frattempo a Sillico si terrà la passeggiata del Moro con Vis Movendi e a Isola Santa l'Ass. Wild Trails accompagnerà i partecipanti nel viaggio “il Lago e l'Alpeggio”.

Da ricordare anche a Gallicano la mostra in omaggio a Gianni Rodari nella sala Ciaf fino al 30 ottobre, assieme alle tombola nella Sala Guazzelli alle ore 20:30 di venerdì 2 e 9 ottobre, e alle ore 12 “Conosciamo il nano di Verni" in Piazza V. Emanuele II.

Domenica 11 ottobre a Castelnuovo la protezione civile presenterà “Io non rischio, campagna sulle buone pratiche di protezione civile" nel Loggiato Porta e le due settimane successive, domenica 18 e 25, ci sarà una castagnata nella Fortezza di Mont'Alfonso; infine, sabato 24 ottobre allo stadio Nardini si terrà la corsa podistica “StraCastelnuovo".

Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito WWW.TURISMO.GARFAGNANA.EU